Mezitli'de Yeni Cemevi Açıldı

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Mezitli Belediyesi'nin katkılarıyla 75. Yıl Mahallesi'nde yapımına başlanan cemevi, büyük bir coşkuyla açıldı. Kandak Deresi yanında bulunan cemevinin açılışında Grup Abdal sahne aldı.

Mezitli'de 75. Yıl Mahallesi'nde Kandak Deresi yanında yapımı tamamlanan Cemevi, yoğun bir katılımla açıldı. Açılışta Grup Abdal sahne aldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, açılışta yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Mezitli Cemevi'mizin açılışını gerçekleştirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. 2017 yılından bu yana yapımına destek olduk. Yaklaşık yüzde 90'nı belediyemiz tarafından finanse edildi. Bu destekler sırasında katkılarını gördüğüm tüm partilere mensup belediye meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'ye örnek bir karar verdiler. Mezitli'mizde 69 farklı ülkeden insan yaşıyor. Şunu çok rahat görebiliyoruz. Savaşan iki ülkenin vatandaşları aynı apartmanda çok mutlu ve huzur içerisinde bir arada yaşamakta. Bir belediye başkanı için huzurun barışın sürdürülebilir, kalıcı olması en çok istediği şeylerden birisidir. Biz buna çalışıyoruz, buna çalıştık ve bu şekilde devam edeceğiz. Hepimizin bir arada kardeşçe yaşamaları için katkı sunduk. Zaten Mezitli halkı ülkemizin en fazla çevreye duyarlı, en dirençli, aydın, Atatürkçü ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan insanlardan oluşmaktadır. Mezitli Cemevi yapımına öncülük eden Alevi Kültür Derneği Mezitli Şubesi Başkanı sayın Ferdi Koç ve arkadaşlarına elbette ki yine buraya destek veren hayırseverlere buradan teşekkür ediyorum. Kuşkusuz Türkiye şu an 31 Mart'ta kilitlenmiş durumda. Demokrasi için önemli bir tarih. Tabii ki ülkemizin geleceği için daha aydınlık olması için çok önemli bir tarih. Mezitlilerin her zaman yaptığı gibi daha mutlu daha aydınlık yaşayabilmeleri adına en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Mezitli Cemevi'mizin hayırlı olmasını diliyorum."