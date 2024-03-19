Mezitli\'de Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi

Yerel

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Atatürk Mahallesi'nde Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi. Başkan Tarhan, "Önümüzdeki beş yıllık çalışma programımızda, artık ilçe merkezi içerisinde kalmış olan mevcut Küçük Sanayi Sitesi'nin tasfiye edilmesi, bunun yerine daha yeterli büyüklüğe sahip, daha doğru yer seçimiyle, daha modern bir Küçük Sanayi Sitesini ilçemize kazandırılmasını planladık" dedi.

Başkan Tarhan, Küçük Sanayi Sitesi esnafına gelecek dönem için projelerini açıkladı, ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak adımları paylaştı. Başkan Tarhan, yeni dönemde Küçük Sanayi Sitesi'nin moderleştirilmesi ve genişletilmesi için de kapsamlı bir çalışma programı hazırladıklarını duyurdu.

Mezitli'nin ekonomik durumunu ve istihdam olanaklarını geliştirecek projelerin uygulanması için hazırlıkların tamamlandığını ve gelecek dönemde hayata geçirileceğini belirten Tarhan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki beş yıllık çalışma programımızda, artık ilçe merkezi içerisinde kalmış olan mevcut Küçük Sanayi Sitesi'nin tasfiye edilmesi, bunun yerine daha yeterli büyüklüğe sahip, daha doğru yer seçimiyle, daha modern bir Küçük Sanayi Sitesi'ni ilçemize kazandırılmasını planladık. Alternatif ekonomik sektörleri desteklemek, mevcut Küçük Sanayi Sitesi'nin yetersizliğinden kaynaklı ilçe geneline dağılmış olan küçük sanayi esnafını sektörel bazda ortak çalışma alanlarında bir araya getirmek amacıyla hazırladığımız imar planları bu hizmet dönemimiz içerisinde tamamlandı. Önümüzdeki dönemde ise planlanan başta Küçük Sanayi Sitesi olmak üzere, bu çalışma alanlarının uygulanmasını, ilçenin ekonomik durumunu ve istihdam olanaklarını geliştirecek projelerimizi hayata geçireceğiz."