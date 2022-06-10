Mezuniyet töreninde gençlere taş çıkarttı - Son Dakika
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Mezuniyet töreninde gençlere taş çıkarttı

10.06.2022 20:25
Mezuniyet töreninde gençlere taş çıkarttı

Mezuniyet töreninde gençlere taş çıkarttı Tokat'ta yaşlı adam kiracısı olan çiftin mezuniyet törenine müziğin ritmine kendini kaptırarak gençlere taş çıkarttı.

Mezuniyet töreninde gençlere taş çıkarttı

TOKAT - Tokat'ta yaşlı adam kiracısı olan çiftin mezuniyet törenine müziğin ritmine kendini kaptırarak gençlere taş çıkarttı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Taşlıçiftlik Yerleşkesi Stadyumu'nda yapıldı. Yaklaşık 6 bin öğrencinin mezun olduğu törende gençler farklı bir heyecan yaşadı. Törende Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, konuşma yaptı. 1992 yılında kurulan üniversitesinin 30. yılını kutlamakta olduğunu belirten Rektör Şahin, 72 farklı ülkeden 3 bin 500'ü uluslararası olmak üzere 35 binden fazla öğrencilerinin eğitim ve öğretim gördüğünü belirterek, "Siz yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz. Sadece başarı ve sonuç odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı olun. Daima pozitif, yapıcı ve mütevazi olun. Hayatta ne ile karşılaşırsanız karşılaşın, heves ve heyecanınızı sakın ola ki kaybetmeyin" dedi. Yapılan konuşmaların ardından bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere belgeleri takdim edildi. Törenin sonunda ise kep atan öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Gençlere taş çıkarttı

Müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler arasında bulunan Hüseyin Çoban (83), yaşadığı heyecanı dile getirerek "Rabbime çok şükür yaşım geçti ama neşem bol. Ben ilkokulun kapısından dahi geçemedim. 5 çocuğum var. 5'ini de okuttum. Doktor, öğretmen oldular" dedi. Suriye'li çift ise mezuniyet heyecanına ortak olan ev sahipleri yaşlı adama teşekkür etti.

Mezuniyet töreninde gençlere taş çıkarttı
Mezuniyet töreninde gençlere taş çıkarttı
Mezuniyet töreninde gençlere taş çıkarttı
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Üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü Üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezuniyet töreninde gençlere taş çıkarttı - Son Dakika

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