Mezuniyet törenini karantinadaki öğretmenlerinin ayağına getirdiler

Antalya'da ilkokul öğrencileri, okulun mezuniyet törenine katılamayan öğretmenlerine sürpriz yaptı. Töreni öğretmenlerinin ayağına getiren öğrenciler, kepleri ve cübbeleriyle "Senden daha güzel" şarkısını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün akşam özel bir okulun 4. sınıf mezuniyeti gerçekleştirildi. Öğrenciler, korona virüse yakalanması nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan öğretmenleri Nuray Atçeken için sürpriz yaparak oturduğu apartmanın önünde mezuniyetlerini kutladılar. Velileriyle birlikte öğretmenlerinin yaşadığı mahalleye kadar gelen öğrenciler, onun için "Senden daha güzel" şarkısını söyleyerek dans etti.

"Çok duygulandım, saatlerce ağladım"

Sürpriz karşısında duygulanan öğretmen Nuray Atçeken, öğrencilerinin bu jestine bir video ile teşekkür etti. Nuray Atçeken teşekkür videosunda, "Ben Nuray öğretmen. 48 yıllık öğretmenim. Öğretmenlik hayatımda velilerle, öğrencilerimle çok güzel iletişimler kurdum. Bu yıl covit olduğumdan dolayı öğrencilerimin 4'üncü sınıftan 5'inci sınıfa geçiş törenini izleyemedim. Evimde canlı izlettiler arkadaşlarım ama çok duygulandım, yaşayamadığım için çok üzüldüm, ağladım. Fakat en büyük sürpriz, velilerim ve öğrencilerim program bittikten yarım saat sonra kapımın önüne gelerek bana aynı programı tekrar yaşattılar. Çok duygulandım, saatlerce ağladım. Demek ki arkamda kocaman bir aile bırakmışım dedim. Bu aileme çok teşekkür ediyorum. Ben artık bu mesleği herhalde bırakamayacağım. Sağlığım el verdiği müddetçe yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA