Mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla kutlandı

29.06.2022 00:57
Mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla kutlandı

2021-2022 eğitim-öğretim yılında tüm programlarda yüz yüze eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi, mezuniyet törenlerini tamamlayarak öğrencilerini yeni yaşamlarına uğurladı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında tüm programlarda yüz yüze eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi, mezuniyet törenlerini tamamlayarak öğrencilerini yeni yaşamlarına uğurladı.

60 bin örgün ve 500 bin açık ve uzaktan eğitim öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük ve köklü üniversitelerinden biri olarak gösterilen Atatürk Üniversitesinde bahar yarıyılı; final ve bütünleme sınavlarının ardından yaz okuluyla sona erecek.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim gören öğrenciler, eğitim alanındaki tüm aşamaları tamamlayarak mezun olurken, eğitimleri devam eden öğrencilerin notlarını yükseltmeleri için açılan yaz okulunda ise kayıtlar başlayacak. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 40 bin açık ve uzaktan eğitim, 12 bin örgün eğitimde olmak üzere toplam 52 bin öğrencisini mezun eden Atatürk Üniversitesi, 1958-1959 eğitim öğretim yılından beri toplamda 616 bin öğrenci mezun verdi.

"Üniversitemiz, Var Olan Bilgi ve Tecrübesini Topluma Aktarmaya Devam Edecek"

Velilerin Atatürk Üniversitesine emanet ettikleri öğrencilere layıkıyla eğitim vererek mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan tüm bölümlerde mezuniyet heyecanının yaşandığını söyledi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının bilimsel başarılar açısından verimli bir dönem olduğunu aktaran Rektör Çomaklı şunları ifade etti: "Atatürk Üniversitesi; 65 yıllık tecrübesi, teknolojik alt yapısı, mevcut bilgi işlemi, uzaktan eğitim deneyimi, öğrenme ve öğretmeyi geliştirme faaliyetleri, dijital dönüşüm çalışmaları, akademik ve idari personel yetkinliğiyle "Hayatın Hizmetinde Hep İleriye" prensibiyle hareket ederek ülkesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Var olan bilgi ve tecrübesini topluma aktaran üniversitemiz, yeni eğitim-öğretim yılında da bu misyonunu sürdürecektir. Bu düşüncelerle mezun olan öğrencilerimize hayırlı olsun diyor, mevcut öğrencilerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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