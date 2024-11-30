MGM'den Azot Dioksit Açıklaması

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bazı basın yayın organlarında yayınlanan azot dioksit gazıyla ilgili haber hakkında sosyal medya hesabından bilgi notu paylaştı.

MGM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınladığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır" bilgisi kamuoyuna duyuruldu. - ANKARA