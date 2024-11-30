MGM'den Azot Dioksit Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

MGM'den Azot Dioksit Açıklaması

Meteoroloji, azot dioksit gazı ile ilgili yaptığı uyarının doğru olmadığını belirtti.

30.11.2024 11:57
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bazı basın yayın organlarında yayınlanan azot dioksit gazıyla ilgili haber hakkında sosyal medya hesabından bilgi notu paylaştı.

MGM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınladığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır" bilgisi kamuoyuna duyuruldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Politika, Sağlık, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MGM'den Azot Dioksit Açıklaması - Son Dakika

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