MHP Aliağa\'nın Geleneksel Aşure Hayrı Coşkuyla Gerçekleşti

MHP Aliağa İlçe Başkanlığı'nın Muharrem Ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure hayrı, bu yıl da Demokrasi Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleşti. İlçe protokolü ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve paylaşma vurgusu öne çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanlığı'nın her yıl Muharrem Ayı'nda düzenlediği geleneksel aşure hayrı, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Aliağa'da birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun'un yaptırdığı duanın ardından aşure hayrı yapıldı. Yaklaşık 2 bin kişilik aşurenin dağıtıldığı etkinlikte kazanın başına geçen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, vatandaşlara aşure ikram etti.

Aydemir: "Paylaştıkça büyüyen bir geleneği yaşatıyoruz"

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Aydemir, "Paylaşmanın, bereketin ve birliğin simgesi olan aşuremizi hemşehrilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyduk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure hayrımızı büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Allah hayrımızı kabul etsin. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyhan Öz, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Fuat Turhan, İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, MHP İlçe Başkanı Nuray Aydemir, Petrol İş Sendikası Başkanı Hasan Toptan, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demir, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mahmut Koç, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şube Başkanı Suat Çiçekdal, Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Başkanı Çağatay Ulu, Aliağa Belediye Meclis Üyeleri, MHP ilçe yöneticileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR