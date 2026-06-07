MHP Bursa'dan Gemlik çıkarması - Son Dakika
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MHP Bursa'dan Gemlik çıkarması

MHP Bursa\'dan Gemlik çıkarması
07.06.2026 09:37  Güncelleme: 09:39
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MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Şenol, Gemlik'te kırsal mahallelerin sorunlarını yerinde incelemek üzere saha çalışması gerçekleştirdi. Heyet, bölge halkı ve muhtarlarla bir araya gelerek altyapı ihtiyaçları ve kırsal kalkınma konularını ele aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Şenol, Gemlik'te kırsal mahallelerin sorunlarını ve çözüm yollarını yerinde incelemek üzere geniş kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi. MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskinden'in ve Ülkü Ocakları Gemlik İlçe Başkanı Alperen ATALAR'ın koordinasyonundaki heyet, gün boyu süren programda bölge halkı ve muhtarlarla bir araya geldi.

Gemlik Umurbey Mahallesi'nden başlayan ziyaret programı sırasıyla Kumla Mahallesi, Kumla Köyiçi, Karacaali ve Narlı güzergahı boyunca devam etti. Ziyaretlerin ana gündemini kırsal kalkınma, mahallelerin altyapı ihtiyaçları ve yerel sorunlara yönelik üretilecek kalıcı çözüm yolları oluşturdu. Bölge muhtarlarıyla gerçekleştirilen istişarelerde vatandaşların talepleri birinci ağızdan dinlenerek not edildi. Ziyaretler kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelere yönelik hayata geçireceği projeler ve destekler hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Sorunların masa başında değil bizzat sahada tespit edilmesinin önemine vurgu yapılan programda, Büyükşehir Belediyesinin kurumsal gücü ve İl Başkanlığının koordinasyonuyla kırsal mahallelerdeki eksikliklerin hızla giderileceği belirtildi. Program, bölge halkının yoğun ilgisi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Bursa'dan Gemlik çıkarması - Son Dakika

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