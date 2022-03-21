MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
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MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

21.03.2022 14:09
MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'e eşlik eden MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal'a ve Yönetim Kurulu üyelerine belediye olarak yapılan ve yapılmakta olan çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla MHP heyetine teşekkür etti. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de Başkan Bozkurt'a çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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Milliyetçi Hareket Partisi, Eskişehir, Bozkurt, İnönü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
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