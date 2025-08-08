MHP Gümüşhane\'de \'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik\' Temalı Buluşma

MHP Gümüşhane İl Başkanlığı, "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temalı buluşmada milli birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane İl Başkanlığı, Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları kapsamında Gümüşhane'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gümüş Otel'deki programda MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hukuk Danışmanları Av. Fikret Gökberk Osmanoğlu ve Av. Alperen Özdemir konuşma yaptı. Küçük, "56 yıllık siyasi hayatımızda önceliğimiz daima ülkenin bekası oldu. Bu süreç Türkiye'nin önünü açacak ve bölgesel güç konumumuzu pekiştirecek" dedi.

Genel Başkan Hukuk Danışmanı Av. Osmanoğlu, MHP'nin "tarihsel sorumluluk" bilinciyle toplumsal barış ve istikrar için mücadele ettiğini belirtirken, Av. Özdemir ise sürecin geçmişteki çözüm süreçlerinden farklı olduğunu, terör örgütünün silah bırakmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Toplantıya MHP İl Başkanı Mete Kaya, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, parti yöneticileri ve basın mensupları katıldı. - GÜMÜŞHANE