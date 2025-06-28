MHP Kars İl Başkanlığı\'ndan Basın Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Kars Atapark Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "Bizler Kars'ımızın emrinde, Kars'ımızın hizmetindeyiz. Olur ki gözümüzden kaçan, unuttuğumuz hususlar olabilir. Bunları sizlerle istişare etmek için bir araya geldik. Sizler bu ülkenin her şeyisiniz. Bizler de bundan sonra sık sık sizlerle bir araya geleceğiz. Bugün bu toplantılarla bir ilki başlatıyoruz ve devam ettireceğiz" dedi.

Toplantıda, basın mensupları, yerel yönetim ve parti çalışmalarıyla ilgili çeşitli konularda sorular yöneltti. MHP heyeti, basının sorularını yanıtlayarak, şeffaf ve iş birliğine açık bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurguladı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS