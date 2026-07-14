MHP Kayseri İl Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı: FETÖ Tehdidi Bitmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Kayseri İl Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı: FETÖ Tehdidi Bitmedi

MHP Kayseri İl Başkanı\'ndan 15 Temmuz Mesajı: FETÖ Tehdidi Bitmedi
14.07.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 15 Temmuz'un 10. yılında yayımladığı mesajda, FETÖ tehdidinin bitmediğini, ihancın yöntem degiştirdiğini belirterek mücadele ve milli şuurun canlı tutulması çağrısı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"15 Temmuz 2016; aziz Türk Milleti'nin bağımsızlığına, devletimizin bekasına, demokrasimize ve milli iradeye kasteden hain FETÖ terör örgütünün alçak darbe girişiminin, milletimizin sarsılmaz iradesiyle bertaraf edildiği kutlu direnişin adıdır" cümlesiyle mesajına başlayan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın açıklamasının devamında; "Aradan geçen on yıl, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe teşebbüsü olmadığını; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden çökertmeyi hedefleyen çok yönlü bir işgal planı olduğunu daha net ortaya koymuştur. FETÖ, yıllarca dini ve manevi değerleri istismar ederek devletimizin kurumlarına sızmış, milletimizin temiz duygularını kullanmış ve fırsatını bulduğunu düşündüğü anda silahını kendi milletine çevirmiştir. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı; o da Türk milletinin karakteri, devletine olan sadakati ve bağımsızlık aşkıydı. Aziz milletimiz o gece yalnızca bir darbeyi durdurmamış, aynı zamanda tüm dünyaya 'Bu millet esaret kabul etmez, bu devlet teslim alınamaz' mesajını vermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de ifade ediyoruz ki; FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. Tehdidin yöntem değiştirmesi, tehdidin ortadan kalktığı anlamına gelmez. İhanetin farklı maskeler altında yeniden ortaya çıkma ihtimali asla göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle devletimizin tüm kurumlarında milli hassasiyetin korunması, devlet hafızasının diri tutulması, kurumsal tedbirlerin tavizsiz şekilde sürdürülmesi ve milli şuurun gelecek nesillere aktarılması hayati önem taşımaktadır. Millet hafızasını kaybettiği gün ihanet odakları yeniden cesaret bulacaktır. Kayseri'miz, milli ve manevi değerlerine bağlı insanlarıyla her zaman devletinin yanında durmuş, 15 Temmuz gecesinde de milli iradenin safında yer almıştır. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devletimizin bekasına yönelik her türlü tehdidin karşısında durmaya devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak; Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet aklı doğrultusunda, "Önce ülkem ve milletim" anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, dirliği ve bekası için mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda ifade ettiği gibi; 'FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez'. Yine liderimizin vurguladığı üzere; 'Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, kurumsal tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır'. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak liderimizin ortaya koyduğu bu tarihi uyarıları aynen benimsiyor; devletimizin bekasına kasteden FETÖ ve benzeri tüm ihanet odaklarına karşı mücadelemizin aynı kararlılık ve hassasiyetle süreceğini bir kez daha ifade ediyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim; devletimizi, milletimizi ve bayrağımızı her türlü fitne ve ihanetten muhafaza eylesin. Ne Mutlu Türk'üm Diyene" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrasi, 15 Temmuz, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP Kayseri İl Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı: FETÖ Tehdidi Bitmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 15:50:30. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Kayseri İl Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı: FETÖ Tehdidi Bitmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.