MHP, Kuşadası\'nda Aşure Hayrı Düzenledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure hayrında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde MHP Kuşadası İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenlendi. Gün boyu İkioluklu, Sanayi ve Akkuş camilerinde gerçekleştirilen aşure ikramları, akşam saatlerinde de devam etti. Programa MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir, ilçe teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlara aşure ikramında bulunan İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna dikkat çekerek, ilçe teşkilatının çalışmalarını takdir etti. Cihangiroğlu, İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir'in göreve geldiği günden bu yana halkın içinde aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir ise İl Başkanı Cihangiroğlu'nun programa katılımından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aşurenin Muharrem ayının önemli geleneklerinden biri olduğunu belirten Taşdemir, hayrın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, vatandaşlara aşure ikramının ardından sona erdi. - AYDIN