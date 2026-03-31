MHP'li Ersoy'dan Uyuşturucu ve Sanal Kumar Uyarısı

31.03.2026 21:53
MHP'li Baki Ersoy, sanal kumar ve uyuşturucuyla mücadelenin toplumsal bir beka meselesi olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sanal kumar, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca bir güvenlik başlığı değil, toplumsal bir beka meselesi olduğunu vurguladı.

Ersoy, konuşmasında özellikle gençleri hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar ağlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu alanda yürütülen mücadelenin çok boyutlu bir kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Aynı şekilde, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonların da kesintisiz devam ettiğine dikkat çekti. Yürütülen çalışmaların yalnızca istatistiklerle ifade edilemeyeceğini belirten Ersoy, "Sanal kumar ve uyuşturucu ile yürütülen mücadele; yasa dışı ağlara karşı verilen kararlı operasyonların, gençlerimizi bağımlılıktan korumaya yönelik çalışmaların ve toplumumuzu tehdit eden unsurlara karşı ortaya konan güçlü iradenin bir sonucudur" dedi.

Bu mücadelenin sadece bir güvenlik politikası olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu süreç; toplumumuzun huzurunu koruyan, gençlerimizi güvence altına alan, aile yapımızı muhafaza eden ve geleceğimizi sahiplenen bir duruşun ifadesidir."

Ersoy, görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle yerine getiren güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Canı pahasına görev yapan tüm kolluk kuvvetlerimize ve amirlerimize şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milletvekili, Baki Ersoy, Güvenlik, Kayseri, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 21:53:52.
