MHP Lideri Bahçeli'den Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için yayımladığı taziye mesajında, "Zeyrek ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı ve sabır dilerim, mekanı cennet olsun" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı'nın mekanı cennet ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA