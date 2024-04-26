Michael Jordan İmzalı Ayakkabılar İhalede Alıcı Bulamadı - Son Dakika
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Michael Jordan İmzalı Ayakkabılar İhalede Alıcı Bulamadı

Michael Jordan İmzalı Ayakkabılar İhalede Alıcı Bulamadı

Ticaret Bakanlığı, gümrükte terk edilen Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı 5 milyon liraya satışa çıkardı. İki kez ihaleye çıkılmasına rağmen ayakkabılara alıcı çıkmadı.

26.04.2024 15:37
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Ticaret Bakanlığı, mevzuata uygun şekilde gümrük işlemi tamamlanmadığı için gümrükte terk edilen ABD'li eski basketbolcu Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı 5 milyon liraya satışa çıkarttı. İki kez ihaleye çıkılmasına rağmen ayakkabılara alıcı çıkmadı.

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale ile satışa çıkarttığı eşyalar arasında 'Koleksiyonluk spor malzemeleri' kategorisinde yer alan spor ayakkabılar dikkat çekti. Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan'ın imzasını taşıdığı belirtilen 3 çift spor ayakkabı, 15 Nisan'da ihaleye çıkartıldı. Ticaret Bakanlığı'nın Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne (TİM) ait 2 Numaralı Tasfiye Ambarı'nda bulunan 3 çift spor ayakkabının satış bedeli de 5 milyon lira olarak belirlendi. İhale 19 Nisan'da sona erdi ancak ayakkabılar için ihale süresince herhangi bir teklif verilmedi. Bunun üzerine Bakanlık, ayakkabıları aynı gün yeniden ihaleye çıkarttı. Başvuru süreci devam eden 100 bin lira teminat bedeli istenen ihalede ayakkabılara henüz teklif veren olmadı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Michael Jordan İmzalı Ayakkabılar İhalede Alıcı Bulamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Michael Jordan İmzalı Ayakkabılar İhalede Alıcı Bulamadı - Son Dakika
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