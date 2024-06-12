Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, beraberindeki heyet ile birlikte Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Milas ile ilgili planlanan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, Milas'a özgü ürünlerin korunması ve tanıtılması konularında istişarelerde bulunuldu.

12.06.2024 19:15
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Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz beraberindeki heyet ile birlikte Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı görevine gelmesinin ardından Belediye Meclis Üyeleri Ali Özgür, Gülşen Gökçe, Önder Ersoy ve Ümit Özbek ile birlikte Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret eden Başkan Topuz, Milas ile ilgili planlan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyarette ayrıca Milas'a özgü coğrafi işaretli ürünler, tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve daha aktif tanıtılması konularında istişarelerde bulunuldu.

Misafirperverliğinden dolayı Vali Akbıyık'a teşekkür eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Muğla Valisi İdris Akbıyık'a görevinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi İdris Akbıyık ise Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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