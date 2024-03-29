Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru Olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması' sonuçlandı - Son Dakika
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Yerel

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru Olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması' sonuçlandı

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen \'Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru Olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması\' sonuçlandı

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru Olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması'nda ödül alan projeler açıklandı. Yarışmaya katılan 26 projeden, 8'i ödüle layık görüldü.

29.03.2024 12:56  Güncelleme: 12:59
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Milas Belediyesi tarafından düzenlenen "Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru Olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması" sonuçlandı. Yarışmaya katılan 26 projeden, 8'i ödüle layık görüldü.

"Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru Olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması"nda ödül almaya layık görülen projeler açıklandı. Yarışmaya katılan 26 projeden, 8'i ödüle layık görüldü. Balavca Deresi'nin doğal niteliklerini, iklim uyumunu, su yönetimini ve Milas'ın çok katmanlı kültürel peyzajını göz önünde bulundurarak kenti geleceğe taşıyacak projeler sergilenerek kamuoyu ile paylaşıldı. Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Batu Kepekcioğlu ve beraberindeki ekip de dereceye girerek, mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmanın internet sitesinde yayınlanan sonuç bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Yarışma sonucunda ortaya çıkan fikirler ile Milas'lıların yaşam kalitesinin arttırılmasına; sosyal yaşamın desteklenmesine, Balavca'nın kent ile bütünleşmesine imkan verecek yeni kamusal alanların kazandırılmasına; Milas'ın UNESCO Dünya Mirası yolundaki girişimlerinin desteklenmesine; Milas'ın karşılaşabileceği afetlere karşı dirençliliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır."

Kazanan Projeler:

1. ÖDÜL: 04 Sıra Numaralı 31594 Rumuzlu Proje

Ekip Listesi: Hatice Büşra Al Özdilek, Hayriye Eşbah Tunçay, Başak Demireş Özkul, Arda Coşan

Yardımcılar: Hilal Yivci, İlayda Öner, Aybüke Yarbasan, Berfin Demir, Şevval Düzgün, Hatice Oya Eşbah

Danışmanlar: Ozan Özdilek, Bihter Öztürk

2. ÖDÜL: 10 Sıra Numaralı 49518 Rumuzlu Proje

Ekip Listesi: Süleyman Can Çinkılıç, Melih Yılmaz, Baha Yurttaş, Nergis Aşar

Yardımcılar: Serra Acartürk, Burak Işık

Danışmanlar: Kıvanç Tunçkale

3. ÖDÜL: 03 Sıra Numaralı 43618 Rumuzlu Proje

Ekip Listesi: Cemil H. Okumuş, Ezel Y. Çebi Okumuş, Kenan Aydınoğlu, Selçuk Aksoy, Demet Yılmaz Yıldırım, Burcu Balaban Yılmaz, Banu Çiçek Kurdoğlu, Ayşegül Özyavuz, Pınar Özge Parlak, Gizem Yağmur Gölbaşı

Yardımcılar: Recai Toylan, Nazlı Hilal Ersoy

1. MANSİYON: 08 Sıra Numaralı 35842 Rumuzlu Proje

Ekip Listesi: Esatcan Coşkun, Seray Türkay Coşkun, Mehmet Nazım Özer, Emrah Söylemez, Sinan Cem Kızıl, Caner Arıkboğa, Gökçe Naz Soysal, Ebru Evin, Nezli Naz Aksu

2. MANSİYON: 15 Sıra Numaralı 18592 Rumuzlu Proje

Ekip Listesi: Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Batu Kepekcioğlu, Nihan Balkan, Diler Çiftçi, Nüket İpek Çetin, Ayşe Dede Kepekcioğlu, Abdullah Ömer Akman, Erkan Akan, Neslişah Kesici Söylemez, Kübra Bekar, Selen Öztürk, Berat Ege Göktepe, Nuray Kul, Ahmet Berk Tahmazoğlu, Ayça Yolcu, Emre Söylemez

Yardımcılar: Arnta Kalentzi, Beyzanur Şahin, Ahmet Faruk Arancı, Emre Fındık, Ceren Arslan, Zeynep Kızılkaya

Danışmanlar: Itri Levent Erkol, Can Hançer, Selin Karsan Ayanoğlu, Bora Yerliyurt, Doğa Dinemis Aman, Nevzat Çağlar Tüfekçi, Rabia Yeniçeri, Faruk Uyan, Berrak Yazıcı, Esra Nur Tel

3. MANSİYON: 05 Sıra Numaralı 74139 Rumuzlu Proje

Ekip Listesi: İbrahim Özvariş, Gülüzar Gözay, Merve Yamak

Yardımcılar: Damla İçyer

4. MANSİYON: 19 Sıra Numaralı 83120 Rumuzlu Proje

Ekip Listesi: Erhan Vecdi Küçükerbaş, Volkan Barboros, Hüseyin Öztürk, Betül Çavdar, Betül Çeçen, Yasin Baştürk, Miraç Oskay, Gökay Karakalpakoğulları, Selçuk Şener, Elvan Barboros Ersan, Adnan Kaplan, Emine Malkoç True, İpek Altuğ Turan, Hatice Sönmez Türel, Merve Özeren Alkan, Diba Şenay, Dalya Hazar

Yardımcılar: Ecem Ün, Emre Kocakalay, Buse Menteş

5. MANSİYON: 21 Sıra Numaralı 05372 Rumuzlu Proje

Ekip Listesi: Betül Tokdemir, Hilal Utku, Rabia Yeşil, Furkan Şanlı

Yardımcılar: Müge Özkan, Özlem Çelik - MUĞLA

Kaynak: İHA

Milas Belediyesi, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru Olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması' sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru Olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması' sonuçlandı - Son Dakika
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