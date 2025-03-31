Milas-Bodrum Havalimanı\'nda EasyJet\'in İlk Uçuşları

Milas- Bodrum Havalimanı, EasyJet'in Londra'dan gerçekleştirdiği sezonun ilk dış hat uçuşlarını karşıladı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, EasyJet'in İngiltere'den gerçekleştirdiği uçuşlarla yaz sezonuna giriş yaptı. 30 Mart'ta, Gatwick, Bristol ve Liverpool uçuşlarıyla Bodrum'a inen 502 yolcu, terminalde çiçeklerle karşılandı. İlk uçuşları karşılamak için düzenlenen törene Milas-Bodrum Havalimanı DHMİ Başmüdürü Kemal Daştan, TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, uçuş ekibi ve havalimanı yetkilileri katıldı.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Sezonun ilk dış hat yolcularını karşılamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bodrum'da uçuş sezonunu uzatmak ve daha fazla havayolunu bölgeye çekmek için paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için hizmet kalitemizi sürekli artırıyoruz. Bu çabalarımızın karşılığını, Mart ayında açıklanan ACI World Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) Ödülleri'nde almış olmaktan gurur duyuyoruz. Yolcularımızın değerlendirmeleriyle 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı', 'En Keyifli Havalimanı', 'En Kolay Yolculuk Deneyimi Sunan Havalimanı', 'En Temiz Havalimanı' ve 'En Adanmış Personele Sahip Havalimanı' kategorilerinde ödüller kazandık. Önümüzdeki sezon da bu başarılarımızı sürdürebilmek ve Bodrum'u en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Artan destinasyon sayımızla birlikte, 2025 sezonunun bölge ekonomisine turizm gelirleri açısından önemli katkılar sunmasını umuyoruz" dedi.

Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 25 Ekim'e kadar devam edecek dış hat sezonunda toplamda 24 farklı havayolu ile 59 ayrı destinasyona uçuşlar düzenlenecek. Havalimanı, Jet2.com, Easy Jet, Ryanair, Corendon, Mavi Gök Havacılık, Discover, SAS Scandinavian, Norwegian Air Shuttle gibi çeşitli havayollarını ağırlayacak. Bu havayolları Liverpool, Belfast, Manchester, Moskova, Londra, Bakü, Köln, Amsterdam, Kopenhag gibi çeşitli destinasyonlara Milas-Bodrum'dan karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirecek.

2024 yılında toplam 4 milyon 400 bin yolcuya hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı, 2025 yılının ilk iki ayında 179 bin 683 yolcu ağırladı. - İSTANBUL