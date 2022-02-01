Üye Girişi
Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti - Son Dakika

Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti

01.02.2022 23:42
Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti

Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü, gönüllü gençler ve gençlik liderleri ile farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü, gönüllü gençler ve gençlik liderleri ile farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kadına yönelik şiddetin farklı toplumlarda, farklı kültürlerde yaşayan gelir ve eğitim düzeyi ne olursa olsun kadınların ortak sorunu olduğunu belirten Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, şiddet olaylarının yalnızca özel alanda değil, toplumsal ve kamusal alanda da yaşanmakta olduğunu ifade etti.

Milas Gençlik Merkezi olarak farkındalık çalışmalarına ara vermeksizin devam ettiklerini belirten Binbir, Salı Pazarı'nda gerçekleşen etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Mutlu ve özgüvenli bireylerden oluşan, huzurlu ve güçlü bir aile ve gelişmiş bir toplum için; kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle gönüllü gençlerimizin desteğini de alarak çalışma başlattık. Başta kadınlarımız olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmak adına 01 Şubat 2022 Salı günü Kapalı Pazar Yeri'nde gönüllü gençlerimiz ile birlikte "Kadına Yönelik Şiddete Dur Etkinliği" gerçekleştirdik." - MUĞLA

Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti
Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti
Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti
Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti
Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti
Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti

YORUMLAR
500

gençlik, Salı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:22 Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü!
23:20 Kılıçdaroğlu ve Akşener'le bir araya gelen Davutoğlu'ndan ittifak yorumu: Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
23:08 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayına mesaj gönderdi, Davutoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı
22:46 Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf
22:32 İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
22:27 Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 23:48:15. #1.12#
SON DAKİKA: Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement