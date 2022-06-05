Milas'ta boğa güreşleri nefes kesti - Son Dakika
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Milas'ta boğa güreşleri nefes kesti

05.06.2022 15:37

- Milas'ta boğa güreşleri nefes kesti Güreştiler, davul zurna dinlediler, kaçtılar, kupa aldılar Muğla Boğacılar Derneği tarafından boğa güreşi organizasyonu gerçekleştirildi.

- Milas'ta boğa güreşleri nefes kesti

Güreştiler, davul zurna dinlediler, kaçtılar, kupa aldılar

MUĞLA - Muğla Boğacılar Derneği tarafından boğa güreşi organizasyonu gerçekleştirildi. 50 boğanın mücadele ettiği güreşlerde, güreş alanı dışına kaçan boğalar nedeniyle zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı. Davul zurna dinleyen boğa ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Muğla Boğacılar Derneği tarafından Milas Yörük Obaları Kültür Derneği'nin katkılarıyla Milas Arena Sahası'nda boğa güreşleri düzenlendi. Tertip Komitesi'ni Kahraman Akar, Hüseyin Tahta, Levent Demir, Kemal Karabulut'un oluşturduğu, Hakan Demirtaş'ın cazgırlığını yaptığı güreşler Baş, Başüstü, Başaltı ve Deste gruplarında gerçekleşti. Güreşler sırasında zaman zaman kaçan boğalar nedeniyle zor anlar da yaşandı. Güvenlik amacıyla çekilen tel örgüleri yıkan boğalar güreş alanı dışına çıkınca panik yaşandı. Boğalar sahipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Bazı boğaların ise davul zurna dinleme anları güreşlere ayrı bir renk kattı.

Güreşler hakkında bilgi aktaran Milas Boğa Güreşleri Tertip Komitesi Başkanı Kahraman Akar, bu yıl altıncı güreş etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Daha önce Mumcular'da, Ören'de, Bafa'da güreşlerimiz oldu. Bu etkinliklere biz aslında boğa güreşi değil, boğa barıştırma etkinliği diyoruz. Boğalar yaylaya salınmadan önce bu tür organizasyonlarla biraraya getirilir barıştırılır. Biz bunu festival havasına çevirdik. Yaptığımız etkinliklerle de inşaat çalışmaları devam eden okullara, camilere yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün burada 50 boğa güreşecek. Güreşler dörtlü gruplar halinde yapılacak. Yani bir boğa 4 farklı boğa ile güreşecek. Toplam 14 ayrı grup yaptık. Kaymakamlık başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü adına hazırlanmış kupamız var. Bu kupalar güreş şampiyonlarına verilecek. İnşallah seneye daha güzellerini yapacağız" dedi.

Milas'ta boğa güreşleri nefes kesti
Milas'ta boğa güreşleri nefes kesti
Milas'ta boğa güreşleri nefes kesti
Milas'ta boğa güreşleri nefes kesti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milas'ta boğa güreşleri nefes kesti - Son Dakika

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