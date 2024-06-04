Milas'ta orman yangını - Son Dakika
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Yerel

Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

04.06.2024 16:24
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Milas'ta orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçamlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine karadan müdahale için 45 arazöz ve su tankeri, havadan müdahale için 5 uçak ve 4 helikopter gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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