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Milas'ta zirai alan yangını

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Dörttepe Mahallesi yakınlarında, zirai ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına, hem havadan hem de karadan müdahale başladı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Dörttepe Mahallesi yakınlarında, zirai alanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, su tankeri ve hava araçları gönderildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.