Milas yangını kontrol altında - Son Dakika
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Yerel

Milas yangını kontrol altında

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz ve 207 personel müdahale etti. Yangın söndürülürken, aynı anda yanan sahalarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

14.06.2024 16:33
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Milas yangını kontrol altında

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar mahallesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Kısırlar ve Beyciler Mahallesi sınırında saat 13.27'de başlayan ve önce arazide başlayan ve rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçrayan yangına etkisi ile ormana sıçrayan alevlere havadan 4 uçak, 4 helikopter, karadan 35 arazöz ve 207 personel müdahale ediyor.

Ekipler bir taraftan alevlere müdahale ederken, aynı anda yanan sahalarda soğutma çalışması sürdürüyor. Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milas Beyciler ve Kısırlar mahalleleri arasında meydana gelen orman yangını yapılan hızlı ve etkin müdahale ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

Kaynak: İHA

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