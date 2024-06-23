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Milli Dağcı Tunç Fındık, Erzincan'da tırmanış gerçekleştirdi

ERZİNCAN - Dünyaca ünlü Milli Dağcı Tunç Fındık, 45. Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında tırmanış gerçekleştirdi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 21-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 45. Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin ikinci gününde, Himalaya Dağlarındaki 8 bin metre üstü 14 zirveyi başarıyla tırmanan ilk ve tek Türk dağcısı Tunç Fındık, Zorbey Aktuyun ile tırmanış gerçekleştirdi.

Nefes kesen tırmanış drone ile görüntülendi.

Milli Dağcı Tunç Fındık daha sonra şenlik kapsamında 'Dağcılık' temalı söyleşi programı gerçekleştirdi.