Milli Dağcı Tunç Fındık, Erzincan'da tırmanış gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Milli Dağcı Tunç Fındık, Erzincan'da tırmanış gerçekleştirdi

Dünyaca ünlü Milli Dağcı Tunç Fındık, 45. Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında Erzincan'da tırmanış gerçekleştirdi. Tunç Fındık, Zorbey Aktuyun ile birlikte gerçekleştirdiği tırmanışı drone ile görüntülendi. Ayrıca, şenlik kapsamında 'Dağcılık' temalı bir söyleşi programı da gerçekleştirdi.

23.06.2024 00:11
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Milli Dağcı Tunç Fındık, Erzincan'da tırmanış gerçekleştirdi

ERZİNCAN - Dünyaca ünlü Milli Dağcı Tunç Fındık, 45. Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında tırmanış gerçekleştirdi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 21-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 45. Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin ikinci gününde, Himalaya Dağlarındaki 8 bin metre üstü 14 zirveyi başarıyla tırmanan ilk ve tek Türk dağcısı Tunç Fındık, Zorbey Aktuyun ile tırmanış gerçekleştirdi.

Nefes kesen tırmanış drone ile görüntülendi.

Milli Dağcı Tunç Fındık daha sonra şenlik kapsamında 'Dağcılık' temalı söyleşi programı gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Tunç Fındık, Kemaliye, Erzincan, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Dağcı Tunç Fındık, Erzincan'da tırmanış gerçekleştirdi - Son Dakika

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