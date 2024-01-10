Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Tekin, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde ve ülkemizin ışığı evlatlarımız için attığımız her adımda sesimizin duyurucusu olan ve milletimizin 'doğru, hızlı ve tarafsız haber alma hakkı'nın temsiliyetinde fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - ANKARA