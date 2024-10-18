Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Kabine Değişikliği Açıklamaları - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Kabine Değişikliği Açıklamaları

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Erzurum'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kabine değişikliği ile ilgili görüşlerini paylaştı. Cumhurbaşkanı ile olan uzun yıllara dayanan ilişkisini vurgulayan Tekin, kesin konuşmamayı tercih ettiğini belirtti.

18.10.2024 18:59  Güncelleme: 08:48
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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Bazı temaslar için Erzurum'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Tekin, kabine değişikliğine ilişkin, "Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor ama öyle iki aşırı uç ki, bir kısmı yeri sağlam diyor. Ben beklemiyorum demiyorum çünkü ben kesin konuşmayı sevmem. Takdir diyelim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış töreni için bulunduğu Erzurum'da bir dizi inceleme ve açılışa katıldı. Bakan Tekin, Öğretmenevi'nde AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda soru cevap kısmına geçildiğinde Bakan Tekin'in danışmanları kameraların kayıt almasına izin vermedi.

"1989'dan beri Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz var"

Kabine değişikliğinde yeniden görev alıp almayacağı sorusu üzerine Bakan Tekin, "Ben, Cumhurbaşkanımızla yeni tanışmıyorum. 13 yaşındayken siyasete başladım, 1989'dan beri Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz var. Bizim Cumhurbaşkanımızla olan hukukumuz bana bir makam tevdi etmesiyle etmemesiyle alakalı değil. Şu anda da hukukumuz hiç bozulmadı. Yaptıklarımla ilgili herhangi bir olumsuzluk ya da herhangi bir kötü görüşü de olmadı. Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor ama öyle iki aşırı uç ki, bir kısmı yeri sağlam adam diyor. Ben beklemiyorum demiyorum. Çünkü ben kesin konuşmayı sevmem. Takdir diyelim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Kabine Değişikliği Açıklamaları - Son Dakika

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