Milli Gemilerin Yalova Geçişi - Son Dakika
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Milli Gemilerin Yalova Geçişi

Milli Gemilerin Yalova Geçişi
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TCG Anadolu ve TCG Heybeliada, Yalova'da vatandaşları selamlayarak geçiş töreni düzenledi.

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi geçişi yapan Türkiye'nin yerli ve milli gururları TCG Anadolu ile TCG Heybeliada, Yürüyen Köşk açıklarından geçiş yaparak vatandaşları selamladı. Geçiş törenine Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da katıldı.

Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve askeri gücünün simgeleri arasında yer alan TCG Anadolu ile Mavi Vatan'ın ilk milli korvetlerinden TCG Heybeliada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97. yıl dönümü etkinlikleriyle de birleşen tarihi geçiş kentte büyük ilgi gördü.

Sabah Yürüyen Köşk sahilinde toplanan vatandaşlar, milli savaş gemilerinin geçişini yakından takip etti. TCG Anadolu ve TCG Heybeliada, Yürüyen Köşk açıklarından geçerek Yalova'yı selamlarken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da Yürüyen Köşk sahilinde düzenlenen geçiş ve selamlama törenine katılarak vatandaşlarla birlikte milli savaş gemilerinin geçişini izledi ve TCG Anadolu kaptanı amiral ile telefonla görüşerek teşekkür etti.

Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü ve Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesini simgeleyen gemilerin geçişi, Yalova sahilinde renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Gemilerin Yalova Geçişi - Son Dakika

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