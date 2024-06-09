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Milli Gençlik Derneği Samsun İl Başkanlığı'na Mustafa Yunus Gonca atandı.

Dernek Genel Genel Başkanı Ahmet Özvatan, Samsun İl Başkanı olarak atadığı Mustafa Yunus Gonca'ya başarı dileyerek rozetini taktı, atama mazbatasını verdi. Milli Gençlik Derneği Samsun İl Başkanı Mustafa Yunus Gonca, görevi kendilerine layık gören Genel Başkan Ahmet Özvatan ve ilgililere teşekkür etti.

'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' düsturu ile önce ahlak ve maneviyat ilkesiyle Milli Gençliğe yakışır bir şekilde gayretle çalışacağını kaydeden Mustafa Yunus Gonca, "Samsunumuzun tüm bileşenleriyle istişare ederek bugün itibariyle teşkilat ve eğitim çalışmalarımıza başlıyoruz. Milli Gençliğin Samsun'un birleştirici gücü olacağına eminiz. Bu sebeple Milli Gençlik hepimizin geleceğidir. Bu vesileyle yeni görevim gereği Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkan Yardımcılığı Tanıtım Medya Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerimi bıraktığımı ifade eder, dernek çalışmalarımızda destek ve dualarınızı istirham ederim" diye konuştu. - SAMSUN