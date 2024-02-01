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Milli Güreşçi Başak Duman, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor - Son Dakika
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Milli Güreşçi Başak Duman, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor

Milli Güreşçi Başak Duman, Türkiye\'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Milli Güreşçi Başak Duman, olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Duman, 4 yıldır güreşle uğraşmakta ve çeşitli dereceler elde etmiştir. Hedefi, ağustos ayında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne katılarak 4 yıl sonra yapılacak olan olimpiyatlara hazırlanmak ve ülkesini başarıyla temsil etmektir.

01.02.2024 00:24  Güncelleme: 00:26
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- Milli Güreşçi Başak Duman'ın hedefi Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek

BİLECİK - 18 yaşındaki Milli Güreşçi Başak Duman, olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki güreşçi Başak Duman, 4 yıldır bu sporla uğraşıyor. Bu zamana kadar katıldığı müsabakalarda çeşitli dereceler elde ettiğini belirten Milli Güreşçi Başak Duman, "4 yıl önce antrenörüm Kemal Karaboğa'nın beni fark etmesiyle birlikte güreşe başladım. Daha sonrası ailemle konuştum. Annem biraz erkek sporu olduğu için olumlu karşılamadı ama daha sonra onayladı. Babam ise her zaman benim arkamdaydı. Bu şekilde ailemle konuştuktan sonra çalışmalarımıza başladık. 2 yıl boyunca çalıştıktan sonra 2022 yılında ilk derecelerime yapmaya başladım. U20 kadınlarda 2. oldum. Okul sporlarında Türkiye şampiyonu oldum. Bunun sayesinde Fransa'ya gittim. Orada Dünya şampiyonasına katıldım ve 5. oldum. 2023 yılında da derecelerim devam etti. Gençlerde ve büyüklerde 3. oldum. Bütün antrenmanlarım antrenörüm tarafından planlanılıyor. Sabah 2 saat akşamlar 2 saat olmak üzere haftanın 5 günü çift antrenman yapıyoruz. Sabahları ağırlık, yükleme antrenmanlarımız oluyor, akşamları ise istasyon, teknik, güreş antrenmanlarımız oluyor. Hedefim ağustos ayında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne katılıp 4 yıl sonra yapılacak olan olimpiyatlara hazırlanmak. Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, derecelerle dönmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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