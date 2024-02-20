Milli kahramanlar kabirleri başında dualarla anıldı
BAYBURT - Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri dahilinde Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi ve Şehit Miralay Sabri Bey kabirleri başında anılırken, Yukarı Kırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.
Programda ilk olarak 1916-1918 yıları arasında gerçekleşen Rus işgali sırasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapan 17 Ekim 1917'de Rusya'da gerçekleşen Bolşevik İhtilalinin ardından Bayburt'tan çekilen Rus kuvvetlerinin gitmesiyle gücü ele geçiren Ermeniler tarafından önce taş mağazalarda hapsedilen ve daha sonra canice şehit edilen Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı. Daha sonra Bayburt müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından yaptırılan duanın ardından protokol kabrin başından ayrıldı.
"Miralay Sabri Bey'in kabri ziyaret edildi"
Şehit başkanın kabrinin ardından 1916 yılında Kop Dağlarında Rus kuvvetleriyle cereyan eden savaşlarda Rus süvari birliklerinin hücumu karşısında kontrolsüz olarak geri çekilen erleri durdurmaya çalışırken, Gümüşsu köyü Hanları mevkinde atının üzerinde alnından vurularak şehit edilen 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey'in Kaleardı Mahallesi'nde bulunan kabri ziyaret edildi.
Ziyaret sırasında Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya tarafından şehit miralayın kabrine çiçek bırakıldı. Çiçek bırakılmasının ardından Bayburt müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dua sonrası ziyaret sona erdi.
"Şehit kadınlar unutulmadı"
Etkinlikler çerçevesinde son olarak Yukarı Kırzı Köyü'nde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyaret edildi. 1916-1918 yılları arasında Bayburt'ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı köyünde namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı Köyü'nde program gerçekleştirildi. Burada ilk olarak köyde bulunan ve şehit kadınların iffetlerini korumak adına kendilerini atarak şehadet şerbetini içtikleri kuyular ziyaret edildi. Kuyuların başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından anıta çelenk sunuldu. Daha sonra temsili mezar taşlarına protokol tarafından karanfil bırakılmasını takiben Bayburt Müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duadan sonra program sona erdi.
Programın ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci "Bugün burada Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle o tarihlerde Ermeni zulmünden dolayı büyük acılar çeken insanlarımızın yaşadığı Bayburt'umuzun Yukarı Kırzı Köyündeyiz. Bu gördüğünüz iffet Anıtı'nın bulunduğu mevkide o tarihlerde genç kızlarımız ve kadınlarımızın namuslarını koruma adına kendilerini kör kuyulara attıkları alanlardayız. Burada esaretin ve acının yaşandığı o tarihlerdeki Bayburt'tan tabloları gördüğümüzde karşılaştığımız durumları insanlık adına utanç vesilesi olarak görmek lazım. Yukarı Kırzı Köyümüzde yapılanlar acıların ve ızdırapların en büyük örneklerini bizlere gösteriyor" İfadelerini kullandı.
Ziyaretlere Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Yerel › Milli kahramanlar kabirleri başında dualarla anıldı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?