Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Eskişehir Valisi Yılmaz\'ı makamında ziyaret etti

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği'ni ziyaret eden ve Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ayhan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'a teşekkür etti.