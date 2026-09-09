Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Eskişehir Valisi Yılmaz'ı makamında ziyaret etti
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Eskişehir'deki programları kapsamında Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ayhan'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, kendisine teşekkür etti.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'a ziyarette bulundu.
Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği'ni ziyaret eden ve Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ayhan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'a teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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