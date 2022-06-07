Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans toplantısı düzenlendi

07.06.2022 00:57
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans toplantısı düzenlendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında bakan yardımcıları ve kuvvet komutanları ile video telekonferans toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında bakan yardımcıları ve kuvvet komutanları ile video telekonferans toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin son durum hakkında bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devam eden faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Kaynak: İHA

Yaşar Güler, Hulusi Akar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 01:08:58. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement