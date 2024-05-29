Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etmek üzere İzmir'e gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiili Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etmek üzere İzmir'e gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
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