Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2024 Tatbikatı\'ndaki rehine kurtarma eğitimini paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de devam eden Efes-2024 Tatbikatı kapsamındaki 'rehine kurtarma eğitimi'ne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de devam eden Efes-2024 Tatbikatı kapsamındaki "rehine kurtarma eğitimi"ne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki helikopterde bulunan askerlerin, seyir halindeki iki kamyonete operasyon düzenleyerek, rehineleri kurtardığı anların video görüntülerine yer verildi. - ANKARA