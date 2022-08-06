Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu

06.08.2022 07:45
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize 05 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Kahraman silah arkadaşımız, 05 Ağustos tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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