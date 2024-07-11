Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 14. Dönem Karargah Subaylığı Mezuniyet Töreni Yapıldı

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Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 14'nüncü Dönem Karargah Subaylığı mezuniyet töreni yapıldı. Kara Harp Enstitüsü'nden 133, Deniz Harp Enstitüsü'nden 55, Hava Harp Enstitüsü'den 70, Misafir Askeri Personel 22 olmak üzere toplam 280 askeri personel mezun oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemiz ve asil milletimizin hak ve menfaatleri korumak için gece gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla görevlerimizi yapmaktayız. Bu coğrafyada başarılı olmak, var olmak demektir" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 14nüncü Dönem Karargah Subaylığı mezuniyet töreni Milli Savunma Üniversitesi'nde gerçekleşti. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Enstitüsü Müdürü Hava Pilot Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu ve aileler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu.

Birinci olan kursiyerler yaş kütüğüne plaket çaktı. Birinci olan kursiyerlere diplomalarını Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, takdim etti. İkinci olanlara Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Afyoncu verirken, diğer mezun olan subaylara da Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Enstitüsü Müdürü Hava Pilot Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu, verdi.

"Bu güne kadar 655'i dost ve müttefik ülkelerden 3 bin 123 subayımızı harp entisülerinden mezun ettik"

Mİlli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Afyoncu, " Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşılaştığı zaman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi yara aldı. Fakat en ciddi yarayı alanda kurmay sistemimiz. Çünkü kurmay sistemi FETÖ tarafından ele geçirilmiş yüzde 80'den fazlası FETÖ'nün elemanı olmuşlar. Bu kurmaylık sisteminde ciddi bir güven erozyonuna sebep olmuştu. Kurmaylık sisteminin tarihi önemini bildiğim için istemi kuvvetlerimizle Bakanlıkla yeniden tasarlandı. Çalışmalar yapıldı ve kademelendirildi. 2017 yılından itibaren karargah subaylığı eğitimi başladı. ve günümüzde silahlı kuvvetlerdeki subaylarımızdan yüzde 11'i kargah subaylığı ve komuta kurma eğitimi almış subaylarımızdan oluşuyor. Bu güne kadar 655'i dost ve müttefik ülkelerden 3 bin 123 subayımızı harp enstitülerinden mezun ettik. Bu senede ilk dönemde dahil 35 MAP ( Misafir Askeri Personel), 421 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Karargah subaylığı eğitiminden, 20'si MAP 37'si Türk Silahlı Kuvvetlerinden, 44 MAP, 108'ide silahlı kuvvetleri kurmay subay eğitiminden mezun ediyoruz" dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, " Türkiye'nin jeopolitik konumu, istikrarsız ve sürekli değişen güvenlik ortamının caydırıcı ve sürekli harbe hazır bir silahlı kuvvetlerini zorunlu kılmaktadır. Böylesine kritik ortamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemiz ve asil milletimizin hak ve menfaatleri korumak için gece gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla görevlerimizi yapmaktayız. Bu kapsamda her geçen gün gelişen savunma sanayimizin sağladığı yerli ve milli imkan ve kabiliyetleri tercih edilen silahlı kuvvetlerimiz yurdumuzun güvenliği ve bölgemizin istikrarı için başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere vazifesini kararlılıkla ve başarıya davet etmektedir" diye konuştu.

Başarının ana unsurunun eğitimli insan gücü olduğunu, belirten Bayraktaroğlu, "Türk milletinin barından çıkan ve onun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin insana yaptığı yatırımın en güzel örneği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki komuta kademesini yetiştiren ve şu an içinde bulunduğumuz bu ilim ve irfan yuvasıdır. Değerli öğretim üyelerimiz; subaylarımıza verdiğiniz akademik eğitimin başarısı sizlerin gayret, emek ve katkısıyla mümkün olmaktadır. Sizlerin zor zamanda olsa bile kutsal olan bu görevi bilgi ve tecrübelerinizle en güzel şekilde yaptığımıza inanıyor ve sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafyada başarılı olmak, var olmak demektir"

Mezun olanları kutlayan Orgeneral Bayraktaroğlu, "Değerli mezun subaylarımız bu kutsal yuvada eğitim ve öğretinize kendi emeğinizle kendi hakkınızla kazanmanız ve başarı ile mezun olmanız nedeniyle sizleri gönülden kutluyorum. Sizlerden beklentimiz, sürekli öğrenme anlayışına bireysel ve mesleki gelişiminizi birinci önceliğiniz olarak benimseyiniz. İlgi ve sorumluluk alanındaki bilgilerinizi geliştiririz. Uzmanlaştığınız konularda ve tecrübelerinizde silahlı kuvvetlerimize en yüksek kanıtları sunmanızdır. Unutmayınız ki bu coğrafyada başarılı olmak, var olmak demektir, sizlere güveniyoruz. Dost ve kardeş ülkenin kıymetli subayları; bu yuva daima sizlerin yanında olacaktır. Sizler ülkeler arasındaki ilişkilerimizin geliştirilmesinde öncü olacaksınız. Sizlere her zaman gönül kapımız açıktır. Bu doğrultuda şüphesiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlerken bu kıymetli yuva geleceğin komutanlarını yetiştirmeye devam ederken bizler de hudutlarımızın güvenliğini sağlamasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"dedi. - İSTANBUL