Milli Şehit Kaymakam Mehmet Kemal Bey 106. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Milli Şehit Kaymakam Mehmet Kemal Bey 106. Yılında Anıldı

10 Nisan 1919 yılında idam edilen milli şehidimiz Kaymakam Mehmet Kemal Bey, 106. yıl dönümünde Kadıköy'deki mezarı başında anıldı. Anma töreninde tarihi gerçekler dile getirildi.

10.04.2025 15:21
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Milli Şehidimiz Kaymakam Mehmet Kemal Bey, 10 Nisan günü Kadıköy, Söğütlü Çeşmedeki mezarı başında anıldı.

10 Nisan 1919 günü işgal kuvvetleri, işbirlikçileri, Ermeni ve Rum hainlerin yalan beyanları ve intikam hırsları neticesinde Kaymakam Kemal Bey 106 yıl evvel bugün Beyazıt meydanında idam edilmişti. Milli Şehidimiz Kaymakam Mehmet Kemal Bey, idam edilişinin 106.yıl dönümünde 10 Nisan günü Kadıköy, Söğütlü Çeşmedeki mezarı başında anıldı.

Yozgat Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, 1. Dünya Savaşı'nın yaşandığı dönemde Yozgat mutasarrıf vekili olarak görev yaparken, o dönemde işgalcilerle iş birliği yaparak çetecilik yapan Ermenilerin ülkenin değişik yerlerine gönderilmesi sırasında bürokrat olarak görev almıştır. Kaymakam Kemal bey için ileri sürülen suçlama; tehcir olayları sırasında Ermenilere kötü davrandığı iddiası idi.

Halbuki o savaş günlerinde Ermeniler, erkekleri cephede savaşan köylerimize baskın veriyor, Müslüman halkı samanlık, okul veya camilere doldurarak, diri diri yakıyordu. Cepheye giden mühimmat, cephane ve gıda maddelerini yağmalıyor, ordumuzu arkadan vuruyordu. Bu hain Ermenilere başkanlık edenler de Osmanlının Ermeni mebusları ve papazlardı.

O günlerin lider isimlerinden Alman Mareşal Shellendorf, Amerikalı General Harbord, Ermenilerin ilk başbakanları Ohannes Kaçaznuni ve günümüz tarihçilerinden Stanfort Shaw, Reagen'in danışmanı Bruce Fein ve Justin McCarty'nin raporları; Ermenilerin 2,5 milyon Türk ve Müslümanı katlettiği şeklindedir. Osmanlının Ermeni mebusları ve papazların başkanlık ettiği hain Ermenilerin bu davranışları devleti tehcir uygulamaya mecbur bırakmıştı.

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek'in düzenlediği anma töreninde; Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Türk İdareciler Derneği Başkanı Em. Vali Enver Salihoğlu, Kazım Karabekir Paşanın kızı Timsal Karabekir, Em. Tümg. Cumhur Evcil, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Aydınlar Ocağı 2. Başk. Erol Güler söz alarak, tarihi gerçekleri dile getirdiler.

Anadolu Aydınlar Ocağı, Kadıköy Kaymakamlığı ve Kartal Belediye başkanlığının düzenlemiş olduğu, Milli Şehidimiz Kaymakam Mehmet Kemal Bey'in idam edilişinin 106.yıl dönümü için yapılan mütevazi anma töreni Kur'an tilaveti ve yapılan dualarla son buldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Kadıköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Şehit Kaymakam Mehmet Kemal Bey 106. Yılında Anıldı - Son Dakika

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