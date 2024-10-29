Milyonluk Araca Parke Taşı Yükleyerek Modifiye Yapan Genç

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, yeni aldığı milyonluk aracına hava süspansiyonu taktırmak istedi. Fiyatı duyunca şok geçiren vatandaş, çareyi aracının bagajına parke taşı yüklemekle buldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Kerem Cihan Uyar (28), yeni aldığı yüksek model ve milyonluk aracına hava süspansiyonu taktırarak aracının daha alçak görünmesini sağlamak istedi. Sanayiye giderek ustayla görüşen genç, fiyatı duyunca şok geçirdi. Kendi imkanlarıyla aracını asfalta yaklaştırmak isteyen genç, çareyi bagajına parke taşı doldurmakla buldu.

Bagajına parke taşı doldurarak aracının basık görünmesini sağlayan Kerem Cihan Uyar, "Arabamı basık hale getirip güzel gözükmesini istedim. Sanayide ustaya sordum, o da 40 bin lira gibi bir rakam söyleyince şok oldum. Ben bu arabaya taş koysam aynı görüntüyü verecek dedim. Sanayi dönüşü "nasıl basabilirim" diye düşündüm. Eve gelince belediyenin kırık şekilde attığı parke taşlarını aracıma yükledim ve aynı görüntüyü aldım. Böyle bir sisteme bu kadar para harcamaya gerek duymadım" şeklinde konuştu.

Kerem Cihan Uyar, ilginç yöntemiyle yüksek maliyetli modifiye alternatif bir çözüm bulduğunu gösterdi. - BURSA