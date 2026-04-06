Mimar Sinan Edirne'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mimar Sinan Edirne'de Anıldı

06.04.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar Sinan, Edirne'de düzenlenen törenle anılarak mirasının önemi vurgulandı.

(EDİRNE) - Mimar Sinan, ölümünün 438'nci yılında Edirne'de anıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Edirne Temsilcisi Atilla Ergin, "Mimar Sinan'ı anmak, aslında taşın dile geldiği, ölçünün sanata dönüştüğü ve insanın doğayla uyum içinde var olduğu bir anlayışı yeniden düşünmektir" dedi.

Mimar Sinan, ölümünün 438'nci yılında düzenlenen törenle anıldı. TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği tarafından Selimiye Meydanı'nda yer alan Mimar Sinan heykeline çelenk bırakıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilcisi Atilla Ergin, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mimar Sinan'ı anmak, aslında taşın dile geldiği, ölçünün sanata dönüştüğü ve insanın doğayla uyum içinde var olduğu bir anlayışı yeniden düşünmektir. Mimar Sinan, sadece eserler inşa etmemiştir, o bir düşünce biçimi, bir denge arayışı ve bir ustalık geleneği bırakmıştır bizlere.  Süleymaniye'de ihtişamı, Selimiye'de mükemmelliği, sayısız eserinde ise sadeliğin zarafetini görürüz. Bugün biz mimarlar için en büyük sorumluluk, bu mirası sadece korumak değil; onu çağın gereklilikleriyle buluşturarak geleceğe taşımaktır. Çünkü mimarlık, yalnızca yapı üretmek değildir; kültürü, kimliği, yaşamı ve toplumu şekillendiren bir disiplindir."

Ne yazık ki günümüzde hızlı kentleşme, plansız yapılaşma ve estetikten uzak yaklaşımlar, mimarlığın özünden uzaklaşmasına neden olabilmektedir. İşte tam da bu noktada Mimar Sinan'ın bize emanetlerini hatırlamak… Ölçü, denge, sadelik ve sağlamlık… Biz  mimarlar olarak, mesleğimizin etik değerlerini korumaya, kentlerimizin kimliğini savunmaya ve nitelikli yaşam alanları üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.  Çünkü biliyoruz ki iyi tasarlanmış bir çevre, iyi bir toplumun temelidir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mimar Sinan, Edirne, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mimar Sinan Edirne'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:31:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Mimar Sinan Edirne'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.