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Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çamoğlu, Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek Mimar Sinan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Çerçioğlu ise Çamoğlu'na görevinde başarılar dileyip nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN