Mindanao'daki Depremde 78 Ölü - Son Dakika
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Mindanao'daki Depremde 78 Ölü

18.06.2026 10:49
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Mindanao Adası'ndaki 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiği açıklandı.

Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında 8 Haziran'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini duyurdu. Depremde 30 kişiden halen haber alınamadığı aktarıldı. Depremden 1.5 milyon kişi ve 357 bin ailenin etkilendiğini bildiren NDRRMC, 5 bin 500 aile ve 22 bin kişinin 47 tahliye merkezine yerleştirildi. Ayrıca 74 bin 700 evin hasar gördüğü bölgede 13 bin 700 evin yerle bir olduğu aktarıldı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) sarsıntının 7 büyüklüğünde olduğunu duyurmuş, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 7.7 olarak ilan etmişti.

Yerel saatle 07.37'de yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. - MANILA

Kaynak: İHA

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