İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını anneannesi ziyaret etti.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarını anneannesi ve Sultangazi'de aşçılık yapan Ayhan Kilaver ziyaret edip dua etti. Ayhan Kilaver, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hiç aklından çıkmadığını ve iş yerinden izin alıp geldiğini ifade ederek, "Tanımam ama bıçaklandığı günden beri etkisinden çıkamıyorum. 3 çocuk babasıyım. Oğlum Ahmet'in yaşında. Oğluma bakınca sanki Ahmet'i görüyorum. Çiğerimden pare almışlar gibi. Her sabah namaza kalkıp ailesine dua ediyorum" dedi. - İSTANBUL