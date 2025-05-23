Minik Arkeologlar Yozgat'ta Kazı Yaptı - Son Dakika
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Minik Arkeologlar Yozgat'ta Kazı Yaptı

23.05.2025 21:49
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Yozgat Müze Müdürlüğü'nde ilkokul öğrencileri arkeolojiyle tanışarak örnek kazı yaptı.

Geleceğin arkeologları olan minikler, Yozgat Müzesi'nde örnek kazı yaptı

YOZGAT - Yozgat Müze Müdürlüğü'nün organize ettiği 'Müze Haftası'etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencisi minikler müzeyi keşfederek arkeoloji bilimiyle uygulamalı olarak tanıştı.

Yozgat Müze Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Türk ve İtalyan akademisyenlerle birlikte belirli bir alanda örnek kazı yaparak tarihi eser araştırdı. Ayrıca Rehabilitasyon Merkezi sakinleri de kazı yapan ekibe dahil oldu. Çocuklarla birlikte sosyalleşen bireyler mutlu anlar yaşadı.

Kazı malzemeleri ve fırçalarla itinalı şekilde çalışan çocuklar, topraktan malzemeler çıkınca hayretini gizleyemedi. Çocuklar, çıkan objeleri çeşitli şekillere benzeterek yorum yaptılar. Daha sonra ahşap malzemeleri bir araya getirerek en hızlı kuleyi yapma oyunu oynayan minikler kıyasıya yarıştı. Programın son basamağı olan aktivite ise Kerkenes Harabeleri'ndeki figürün boyanmasıydı. Etkinlik hediyesi olarak kendilerine dağıtılan resim defteri ve boya kalemleri ile figür boyayan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Bütün aşamaları tamamlayan çocuklara ise 'Genç Arkeolog Katılım Belgesi' takdim edildi.

Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır "Bugün çocuklarımızın hayatlarına dokunduk. Onları müzemize aldık, müzemizde arkeolojik kazı yaptık, kule çalışması ve boyama çalışması yaptık. İkramlarımızın ardından onları okullarına uğurlayacağız" dedi.

Doç.Dr.Hacer Sancaktar etkinlik içeriğine değinerek, "Müzeler Haftasında Yozgat Müzesi ile beraber her yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen okuldaki çocuklara etkinlik yaptırıyoruz. Çocuklar kazı yapmayı öğrendiler. Daha sonra yarışmalar yaptılar. Kerkenes'teki bir figürün resmini boyamakla başladılar. Müze bahçesindeki arkeolojik eserlerden tercih ettiklerinin resimlerini yapmalarını isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Arkeologlar Yozgat'ta Kazı Yaptı - Son Dakika

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