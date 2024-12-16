Minik Basketbolculardan Resim Sergisi - Son Dakika
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Minik Basketbolculardan Resim Sergisi

Minik Basketbolculardan Resim Sergisi

Kayseri'de minik basketbolcular, çizdikleri resimlerle sergi açıp ardından antrenman yaptı.

16.12.2024 10:09
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Kayseri'de minik basketbol sporcuları çizdikleri resimler ile spor salonunda sergi açtı. Sporcular, ardından aynı salonda antrenman yaptı.

Basketbol branşında önemli başarılara imza atan Hasketbol Spor Kulübü; aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler ile dikkat çekiyor. Son olarak örneğine az rastlanır bir faaliyete imza atan kulüp, sporcuların yaptığı resimleri antrenman öncesinde spor salonunda sergiledi. Hasketbol Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak yaptığı değerlendirmede; "Çalışmalarımız haftanın 7 günü tüm hızıyla ve yoğun bir katılımla devam ediyor. Belirli Aralıklarla düzenlemiş olduğumuz sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir yenisi de basketbol resim sergisi oldu. Grupta çalışmalara katılan çocuklarımız kendi dünyalarındaki basketbolu çizerek antrenman günü bizlere getirdiler. Biz de bu resimleri sergileyerek velilere ve diğer çocuklara gösterme şansı bulduk. Bu resimlerin içerisinde bir değerlendirme yaparak ilk 4'e girenleri belirledik. Çocukların hayal dünyaları gerçekten çok farklı. Bu tür faaliyetlerle çocukların iletişim becerilerini sorumluluk duygularını geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sergi sonunda yapılan değerlendirmede Buğlem Şahin birinci, Mehmet Kağan Yalçın ikinci, Güneş Ulu üçüncü ve Özgül Öztürk dördüncü oldu. Sergi çalışmasının ardından sporcular aynı salonda antrenman yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Basketbolculardan Resim Sergisi - Son Dakika

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