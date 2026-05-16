Minik Çobanlar Ödüllerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minik Çobanlar Ödüllerini Aldı

Minik Çobanlar Ödüllerini Aldı
16.05.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lapseki'de 'Boğazın Minik Çobanları' projesiyle çocuklar ödüllerine kavuştu, hayvancılık teşvik edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakamlığın düzenlediği 'Boğazın Minik Çobanları' projesinde minikler ödüllerine kavuştu.

Lapseki Kaymakamlığı, kırsal yaşam kültürünü canlandırmak ve çocukları üretimin merkezine almak amacıyla 'Boğazın Minik Çobanları' projesini hazırladı. Hayvancılık kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen proje, kapsamlı bir kültür aktarımı ve bilinç inşası olarak öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek' yaklaşımı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Köklerden Gelen Miras: Aile' vizyonundan ilham alan proje, kırsaldan kente göç ve geleneksel mesleklerin terk edilmesi gibi önemli sorunlara somut bir çözüm sunmayı amaçladı. Proje kapsamında 6-12 yaş arası toplam 46 çocuk, kendi yetiştirdikleri veya bakımını üstlendikleri kuzu ve oğlaklarla yarışmaya katıldı. İlçedeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarışma programında konuşan Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, "Boğazın Minik Çobanları projemizi hazırlarken, Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' projesinden ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Köklerden gelen miras; aile' projelerinden ilham aldık. Bakanlıklarımızın kırsal üretimi güçlendirmeyi, hayvancılığı teşvik etmeyi ve üretim kültürünü canlı tutmayı, aile mesleklerinin çocuklarımızla devamını hedefleyen bu vizyonunu; çocuklarımızın dünyasına dokunacak sosyal ve kültürel bir projeyle buluşturmak istedik. Çünkü inanıyoruz ki üretimin sürdürülebilirliği yalnızca desteklerle değil; o üretim kültürünü sevecek, yaşatacak ve geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmekle mümkündür. "Boğazın Minik Çobanları" projesi de tam olarak bu anlayışla hazırlanmıştır. Çocuklarımızın hayvan sevgisini öğrenmesi, üretim kültürünü tanıması, sorumluluk duygusu kazanması ve ata mesleklerimizle yeniden bağ kurması amaçlanmıştır. Çünkü biliyoruz ki üretimden uzak kalan toplumlar zamanla köklerinden de uzaklaşır. Bizler ise çocuklarımızın toprağı tanıyan, emeğe saygı duyan, doğayı seven bireyler olarak yetişmesini istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından minik çobanlar oğlak veya kuzularıyla gösteri yürüyüşü yaptı. Jürinin puanlaması sonucunda 100 tam puanla Kangırlı köyünden Defne Nur Toygur 1'inci, Taştepe köyünden 96 puanla Miray Cengiz 2'nci, Lapseki merkezden katılan 95 puan alan Selim Ayaz Selçuk ise 3'üncü oldu. Dereceye girenlerin ödülünü Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Çobanlar Ödüllerini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:28:06. #7.12#
SON DAKİKA: Minik Çobanlar Ödüllerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.