Minik Dahiler Kazdağları Bilim Köyünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Minik Dahiler Kazdağları Bilim Köyünü Ziyaret Etti

Minik Dahiler Kazdağları Bilim Köyünü Ziyaret Etti

Balıkesir'in Havran ilçesindeki Kazdağları Bilim Köyü, 5 yaşındaki ana sınıfı öğrencileri olan Minik Dahileri ağırladı. Minikler, burada yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Kazdağları'nın endemik bitki türlerini tanıma fırsatı buldu. Kazdağları Bilim Köyü'nün sahibi Faruk Durukan, minik çocuklara bilimsel çalışmaları öğretmenin ve heyecanlarını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

06.05.2024 09:57
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Balıkesir'in Havran ilçesinde, Kazdağları Bilim Köyünü, kendilerine Minik Dahiler diyen 5 yaşındaki ana sınıfı öğrencileri ziyaret etti. Minik Dahiler bilim köyünde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Kazdağları Bilim Kampını ziyaret eden Minik Dahiler burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar ve Kazdağları'nın endemik bitki türlerini yakından tanıma fırsatı buldular.

Kazdağları Bilim Köyü ve AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan Kazdağları Bilim Köyü'nün onlarca bilimsel çalışmaya ev sahipliği yaptığını ifade ederek "Şu anda Kazdağları'nda 700 rakım yükseklikteyiz. Burası Kazdağları Bilim Köyü. Burada bilimsel çalışmalar yapılıyordu; bugüne kadar yine yapılıyor. Üniversitelerimiz bilimsel çalışma için geliyor fakat bugün ilk defa minik dahileri aldık, 5 yaş grubu" dedi.

Kazdağları'nın farklı ve özel yapısı ile bilimsel çalışmalara ev sahipliği yaptığını ifade eden Durukan "Şu anda yapılan Kazdağı'ndaki bilimsel çalışmalar hakkında miniklere bilgi verdik. Onlar da çok heyecanlandı, biz de çok heyecanlandık. Buradaki amacımız çok küçük yaşta minik çocuklara bilimsel çalışmaları aşılamak, öğretmek, o heyecanı vermek. Bunu yaptığımız için de çok da mutluyuz. Çocuklarımız da çok mutlu. Bu projelerimiz bu şekilde 5 yaş grubuna kadar inmeyi başardık. O da bize büyük mutluluk veriyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Dahiler Kazdağları Bilim Köyünü Ziyaret Etti - Son Dakika

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