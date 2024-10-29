Minik Eymen'in Eğitimi Vali'den Destek - Son Dakika
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Minik Eymen'in Eğitimi Vali'den Destek

Minik Eymen\'in Eğitimi Vali\'den Destek

Bingöl Valisi, İstiklal Marşı ile gönülleri fetheden 9 yaşındaki Eymen'in eğitim masraflarını karşılayacak.

29.10.2024 22:47
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İstiklal Marşı duyarlılığı ile gönüllere taht kuran 9 yaşındaki minik Eymen'in hayatı boyunca eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.

Bingöl'de evinden yemeğini alarak okulun yolunu tutan 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera, bir okuldan yankılanan İstiklal Marşını duyunca hemen hazır ola geçerek bekledi. Çevredeki vatandaşların ilerlemesine rağmen Yiğit Eymen'in durarak İstiklal Marşını okuduğunu gören polis ekipleri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yayınlanan görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Vali Usta da Eymen'in davranışına kayıtsız kalmadı

Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen resepsiyona Vali Ahmet Hamdi Usta ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Resepsiyonda konuşan Ahmet Hamdi Usta, minik Eymen'in İstiklal Marşı duyarlılığına değindi. Vali Usta, "Sadece bu iki Bingöllü anne babanın değil bizimde evladımız o ve bundan sonra bize emanet. Ben de Bingöl Valisi olarak bundan sonraki hayatında ben buradan giderim başka yerlerde valilik yaparım ama onun eğitim hayatı boyunca masraflarını üstleneceğim. O bundan sonra bize emanet. Ben İzmir'den Bingöl'e vali olarak atandığımda insanlar bana acıyarak baktılar ve şunu dediler, kısa zamanda biter dert etmeyin. Ama ben Bingöl'e geldim gördüm ki Bingöl dışarıdan algılandığı gibi hiç değil. Hiçbir zaman için devletine, milletine ihanet etmemiş, kepenk kapatmamış, hendek kazmamış bir şehir. Ama sözde hain örgüt, kendisiyle beraber gösterebilmek için sansasyonel eylemlerini burada yaptı ve maalesef Bingöl'ümüzü çok farklı bir şekilde Türkiye'ye tanıtmaya çalıştılar. Ama gelin görün ki Eymen 15 saniyelik bir videoyla Bingöl'ün ve Bingöl insanının böyle olmadığını ve ne kadar vatansever olduğunu gösterdi. Ben Bingöl Valisi olarak, halkımız adına küçük Eymen'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Usta, 101. yıl anısına hazırlanan pastayı Eymen ile birlikte keserken, Eymen'e bisiklet hediye etti ve eğitim hayatı boyunca tüm masraflarını kendisinin karşılayacağını dile getirdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Eymen'in Eğitimi Vali'den Destek - Son Dakika

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