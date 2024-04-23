Minik Kahraman: Yavru Orman Baykuşu Doğaya Geri Döndü

Yerel

Muş'ta ailesi ile gezintiye çıkan bir çocuk, doğada bulduğu kulaklı yavru orman baykuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Doğal yaşamın bir parçası olan ve korunması gereken canlıların başından gelen yavru kulaklı orman baykuşu, duyarlı bir çocuğun yardımıyla koruma altına alındı. Minik kahraman Alperen Yavuz, doğada bulduğu yavru kulaklı orman baykuşunu gördüğü yerde bırakmayarak, sağlığı ve güvenliği için Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yavuz'un bu duyarlı davranışı, doğaya ve canlılara duyduğu sevginin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kulaklı orman baykuşunun şube müdürlüğüne teslim edilmesiyle birlikte, uzman ekipler tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, hayvanın doğal yaşamına geri dönüşü için gerekli adımlar atıldı.

Yavuz'a duyarlı davranışı ve doğaya olan katkısından dolayı da kurum yetkilileri teşekkür etti. - MUŞ