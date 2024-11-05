Minik Mehteranlar Tarihe Yolculuk Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Minik Mehteranlar Tarihe Yolculuk Yaptı

Geniş Video İzle

Darende'deki minik mehteran takımı, tarihi mekanlarda marşlarla geçmişi yaşattı.

05.11.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minik mehteranlar tarihi mekanları gezdi

MALATYA - Minik mehteran takımı Darende'nin tarihi dokusunda marşlarla geçmişe yolculuk yaptı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, tarihin izlerini sürerek geleceğe ışık tutuyor. Okul Müdürü Mehmet Koda tarafından kurulan Minik Mehteran Takımı, ilkokul düzeyinde bir ilke imza atarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hem geçmişi yaşatmak hem de Darende'nin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla bir araya geldi.

Takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İlköğretim Haftası'nda sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı. Öğrenciler, Darende'nin tarihi ve turistik mekanlarında mehter marşlarını seslendirdi. Takım, yaptığı çekimlerle sadece tarihi bir yolculuğa çıkmakla kalmadı, aynı zamanda Darende'nin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekerek ilçenin tanıtımına da katkı sağladı.

Minik mehteranlar, ilçenin en önemli tarihi mekanlarında, görsel şölen sunarak adeta geçmişle günümüz arasında köprü kurdu. Öğrenciler, hem kültürel mirası öğrenme fırsatı buldu hem de Darende'nin tarihi zenginliklerini izleyicilere tanıtarak farkındalık oluşturdu. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun bu anlamlı projesi, öğrencilere tarih bilinci kazandırırken, aynı zamanda köklerden geleceğe doğru yapılan bir yolculuğun da başlangıcını işaret ediyor. Darende'nin tarihini ve kültürünü yaşatan Minik Mehteran Takımı, bu projesiyle büyük takdir topladı.

Başarılarının devamını dilerken, okul idaresini ve öğrencilerini böyle değerli bir projeye imza attıkları için tebrik ediyoruz.

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Darende, Malatya, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Mehteranlar Tarihe Yolculuk Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 21:05:33. #1.11#
SON DAKİKA: Minik Mehteranlar Tarihe Yolculuk Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.